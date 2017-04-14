Katy Perry посвятила коллекцию обуви Хиллари Клинтон

Среди порядка 40 пар внимание журналистов особо привлекли розовые туфли под названием "Хиллари", пишет ТАСС.

Певица не скрывает, что посвятила эту часть своей коллекции бывшей первой леди Хиллари Клинтон, которая в прошлом году баллотировалась в президенты США от Демократической партии и уступила республиканцу Дональду Трампу. Туфли классической формы: острый мысок, умеренный подъем, розовый, искусственно состаренный цвет и квадратные каблуки.

Право первой примерить эту пару было, естественно, предоставлено Хиллари Клинтон. Она сделала это на 8-м по счету Всемирном женском саммите, который проходил в Нью-Йорке на прошлой неделе. Перри со своей стороны поделилась этим на своих страницах в Twitter и Instagram.



Право первой примерить эту пару было, естественно, предоставлено Хиллари Клинтон.

Туфли в настоящий момент предлагаются за $139. Автор коллекции с целью подстегнуть активность покупателей объявила временную скидку.

Кэти Перри является убежденной сторонницей Клинтон. Певица неоднократно давала благотворительные концерты в поддержку кандидата от демократов, а в январе участвовала вместе с остальными звездами шоу-бизнеса в "Марше женщин", направленном против Дональда Трампа.