Katy Perry выиграла суд у монахинь

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.



Кэти Перри

Американская исполнительница на протяжении двух лет судилась за право владения бывшим монастырем, расположенном на участке площадью 32 тысячи квадратных метров. Перри пыталась приобрести недвижимость у лос-анджелесской епархии за 14,5 миллиона долларов (841 миллионов рублей). Однако пять монахинь, проживавших на территории монастыря, заявили, что певица — неподходящий владелец для бывшей религиозной общины. Они попытались продать участок бизнес-леди Дане Холлистер, которая собиралась превратить монастырь в отель.

Суд постановил, что монахини не обладали полномочиями для продажи недвижимости Холлистер.

Издание отмечает, что теперь Перри осталось получить одобрение Ватикана, чтобы монастырь, расположенный в калифорнийском городе Лос-Фелисе, перешел в ее собственность.