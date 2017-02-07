Katy Perry выиграла суд у жителя Омска

По решению суда безработному омичу придется выплатить штраф размером в 3 тысячи рублей.

Необычное судебное дело началось с того, что в прокуратуру Ленинского округа по электронной почте поступило официальное обращение от гражданки США Кэтрин Элизабет Хадсон, в котором сообщалось о том, что житель города Омска оскорбил ее в публичной форме.

К письму прилагалось объяснение, в котором от имени певицы было написано следующее: "В 2016 году из издательства Pearson TLC мне сообщили, что гражданин РФ Матвиенко предлагает для издательства книгу, в которой незаконным и порочным образом используется мое сценическое имя, причем имеются аллюзии на то, что данное имя не является совпадением, а прямо указывается моя профессиональная деятельность, приобщенная к данному имени. Я не давала согласие автору книги на использование в литературном произведении моего сценического имени, а более того, не позволяла называть моим именем церковь, возле которой происходит убийство человека. Мое имя было поставлено рядом с аморальным событием, чем мне был нанесен моральный урон".



Кэти Пэрри

В письме также содержалась информация о том, что адвокаты певицы разыскали автора книги и обратились к нему с предложением убрать из произведения ее имя и различные оскорбительные обороты. Однако начинающий писатель в ответ прислал им свою обнаженную фотографию и сообщил, что отказывается это делать. Более того, сочинитель добавил в роман новые оскорбления в адрес певицы.

По результатам проверки прокурор Ленинского округа города Омска вынес постановление о возбуждении в отношении горожанина дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.61 КоАП РФ - "Оскорбление, содержащееся в публично демонстрирующемся произведении". Как сообщили "РГ" в суде, мировой судья судебного участка №60 в Ленинском судебном районе привлек данного гражданина к административной ответственности, назначив наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

Сам писатель в ходе судебного процесса полностью признал вину в случившемся. Но заявил, что от своих слов не отказывается - так как это его личное мнение, да и вообще, роман был фантастическим. Удалить произведение из сети он отказался - так как, по его словам, забыл пароль для доступа в личный кабинет.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.