Katy Perry выпустила клип про хомяка

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Американская певица Кэти Перри выпустила новый сингл Chained to the Rhythm.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

Если не считать песни Rise, которую Перри записала для олимпийского промо NBC в 2016-м, то Chained to the Rhythm – первый оригинальный сингл исполнительницы с 2014 года.

В записи новой композиции артистке помогал продюсер Макс Мартин, с которым она уже работала – например, над первым хитом Перри I Kissed A Girl. Мартин также соавтор песен Roar и Dark Horse. Кроме того, в написании нового трека принимала участие певица Сия. На сайте YouTube уже опубликовано видео Chained to the Rhythm. В воскресенье, 12 февраля, Перри выступит на церемонии вручения премии «Грэмми».

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