Capitol, 2017.

Жанр: поп, диско, хаус, синти-поп.

В свое время 5 треков с пластинки Teenage Dream возглавляли Billboard Hot 100, а песня Hot n Cold стала первой американской композицией, номером 1 в российском чарте Tophit.

На протяжении всей своей карьеры популярная исполнительница попробовала себя в самых разных музыкальных жанрах, не останавливаясь на чем-то одном. На дебютном релизе Katy Hudson Кэти Перри представила композиции в стиле госпел, музыка второго альбома One of the boys содержала элементы рока, а на последующих пластинках Teenage Dream и Prism певица исполняла песни в жанре танцевальной поп-музыки.

На новом альбоме Katy Perry - Witness градус эклектики зашкаливает. Ведь свежий студийный релиз был записан при поддержке нового лейбла Capitol и еще целого отряда продюсеров - Макс Мартин, Ali Payami, Shellback, Oscar Holter, Дюк Дюмон, Noah Passovoy, PJ Sledge, DJ Mustard, Hot Chip! А вот приглашенные гости (Ники Минаж, Migos и Скип Марли) оказались полезным ингредиентом в этом музыкальном коктейле.

Одним из главных хитов нового альбома Кэти Перри стала озорная летняя песня с гастрономическим названием Bon Appetit. Певица исполнила ее вместе с семейным хип-хоп трио Migos (Quavo, Offset и Takeoff). И хотя в кулинарных пристрастиях Кэти Перри преобладают свежие овощные салаты, в клипе на трек американская исполнительница сама выступает сладким кондитерским изделием и предлагает«потешить пристрастие к сладкому» (gonna hit that sweet tooth) и «взять немного сахара»(you could use some sugar).

Скандальный бэкграунд видеоряда и самой песни подчеркивают блюда, используемые в лирике. Под «вишневым пирогом» (cherry pie) подразумевается лоно девственницы, а «пирогом с бататом» (sweet potato pie) в США часто называют привлекательных молодых людей. Не менее хитовым вышел и динамичный диско-сингл под названием Chained to the Rhythm, в котором развенчивается зомбированность американского обывателя, бездумное следование идеалам пресловутой американской мечты. Приглашенный вокалист Скип Марли выполняет функции вещателя правды.

В сингл Swish Swish, музыкально лавирующий между EDM и хаусом, были интегрированы сэмплы композиции Weapon of Choice культового персонажа электронной музыки Fatboy Slim. Песня украшена самобытным речитативом Ники Минаж о разрушительном действии насилия. Еще один трек в миноре - Deja Vu - записан в R&B ключе с эффектом эха, окаймляющим голосовые партии. Композиция, содержащая призыв к разрыву отношений, зашедших в тупик, получилась автобиографичной: Кэти Перри рассталась со своим бойфрендом Орландом Блумом после года отношений.

Кроме примечательных песен, в трек-листе довольно много музыкального балласта. Невыразительным вышел стартовый номер пластинки Witness. А такие среднетемповые блеклые композиции, как Tsunami и Save As Draft музыкально дублируют избитые клише современных трендов шоу-бизнеса. Даже лирика трека Save As Draft эксплуатирует избитую тему компьютерной зависимости людей.

На новом альбоме певица Кэти Перри сделала ставку на несколько ударных синглов, которые наверняка будут включены в концертную программу грандиозного тура по Америке и Европе, стартующего в сентябре.

Оценка: 6 из 10

Дмитрий Прочухан, Музальбом.ру