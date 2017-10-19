Казус Вайнштейна: секс и шоу-бизнес

Если ситуация с Вайнштейном хотя бы отчасти понятна — актрисы, которых сделал звездами и миллионершами Вайнштейн, теперь припоминают ему домогательства, - то в России все куда сложнее.

Не в смысле домогательств, этого везде хватает, а в смысле контекста. Долларовых миллионерш среди российских поп-певиц просто почти нет. Даже если ориентироваться на приблизительные списки Forbes, то миллионную планку преодолели только Анна Нетребко ($7,5 млн), Земфира ($5-6 млн), Ольга Бузова ($2,2 млн), Полина Гагарина ($1,9 млн), Кристина Орбакайте ($1,4 млн) и Нюша ($1 млн).

Никто из этого списка на домогательства не жаловался, а многие успели счастливо выйти замуж.

Это совсем не значит, что домогательств не было, это значит, что самые финансово успешные певицы в России делали себя, по сути, своими руками.

Любые сексуальные домогательства ужасны, если они домогательства. Эту правку приходится делать после того, как услышишь, что домогательствами являлись лишь приглашения поужинать или объятия. И это надо отчетливо понимать.

С этической точки зрения тоже неоднозначно. Кто заставлял актрис долгие годы принимать ухаживания и секс? Та же Анджелина Джоли рассказала, что получила такие предложения, но немедленно отказалась от них. Кто она теперь, не надо напоминать. Другие актрисы, очевидно, приняли предложения. Много лет получали главные роли, Оскары, миллионы долларов — а потом «прозрели».

В российском шоу-бизнесе, раз мы о нем, все иначе. Заработать миллионы тут можно вряд ли. Девушки спят с продюсерами по иной причине: можно засветиться в телеэфире, и выйти замуж за реального миллионера, та же Глюкоза. Примеров уйма. И то тьма нюансов — Вера Брежнева признавалась, что была неравнодушна к миллионеру-продюсеру группы «ВИА Гра» Константину Меладзе очень давно, и даже спала с ним, но по-настоящему сошлась и вышла замуж только недавно.

Надо признать, что много лет росийский шоу-биз на том и строился — похотливые продюсеры создавали женские соло-проекты или герлз-бенды не с последней целью переспать с красавицами, а затем выгодно их перепродать богатым мужчинам. Нюанс в том, что это было взаимовыгодно и отвечало интересам обоих сторон. Зачем меркантильным красавицам жаловаться, если после перепихона с малосимпатичным продюсером они получали свадьбу с миллионером из нефтегаза и виллу в Провансе?

Ситуация стала немного напряженнее после санкций. Вилл на «враждебном Западе» стало намного меньше. Жизнь в Барвихе или на Новой Риге куда менее заманчивой. Можно было бы и пожаловаться, но на что и чем это компенсировать? Новых Земфир как-то не наблюдается.

И вот она, существенная этическая разница между тлетворным Западом и нами. Обладательницы Оскара и мультимиллионерши имеют моральную слабость бить человека, сделавшего их звездами и миллионершами. Они-то уже останутся при заработках. А в России этого нет. Нет звезд, нет миллионерш — а жаркие слова пострадавшей из Бирюлева вряд ли что изменят в ее печальной судьбе.

Не стоит всех поп-певиц считать либо бля*ями, либо жертвами домогательств. Это совсем не так, от слова совсем. Но секс-домогательства были ко всем! Разница в реакции. Кто-то отбился, кто-то отдался. Кто-то сумел пустить это на пользу карьере, кто-то бездарно нет. И это все, что надо знать о домогательствах в шоу-бизнесе.

Гуру КЕН