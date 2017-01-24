Книгу о Высоцком презентует его первая жена

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Екатеринбургский музей Высоцкого.

"Двадцать пятого января в Екатеринбургском музее В. Высоцкого традиционно отметят день рождения любимого миллионами поэта, актера, автора и исполнителя песен под семиструнную гитару Владимира Высоцкого. К этой дате музей в Екатеринбурге выпустил ограниченным тиражом уникальную биографическую книгу первой жены Владимира Высоцкого Изы Высоцкой "С тобой… Без тебя…" — говорится в сообщении.

Как отметила директор музея Мария Головина, "для поклонников Владимира Высоцкого, коллекционеров данная книга будет ценной, познавательной и редкой". "В ней все исключительно от первого лица, отрывки из дневниковых записей Изы Высоцкой, несколько ее стихотворений, а также фрагменты ее переписки с матерью Владимира Высоцкого. В издании читатель найдет иллюстрации, которые публикуются впервые", — приводятся в релизе ее слова.

В среду в Екатеринбургском музее Высоцкого состоится творческая встреча с Изой Высоцкой, которая специально приедет в музей и презентует свою книгу, ответит на вопросы читателей. Также в музее состоится финал областного конкурса чтецов стихотворений Высоцкого среди старшеклассников. Более сотни школьников со всей Свердловской области будут бороться за звание лучшего чтеца стихотворений Владимира Высоцкого, сообщает музей.