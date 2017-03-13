Кобзон против участия Юлии Самойловой на «Евровидении»

Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в "Евровидении-2017" и определился с выбором: Россию в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.



Юлия Самойлова

"Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, — это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — сказал РИА Новости Кобзон.