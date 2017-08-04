Композитор Daniel Licht умер от саркомы

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на его агентство Evolution Music Partners в фейсбуке.

60-летний музыкант скончался от редкой формы саркомы. По данным агентства, заболевание было обнаружено лишь за несколько недель до смерти Лихта.

Самыми известными работами Лихта являются саундтрек к сериалу «Декстер» (Dexter), а также к играм Dishonored, Dishonored 2 и двум проектам Silent Hill — Downpour и Book of Memories.

Лихт начал карьеру в рок-музыке и джазе, но в дальнейшем начал работать и в киноиндустрии вместе с другим композитором — Кристофером Янгом.

Он активно работал над саундтреками фильмов ужасов, в том числе в сотрудничестве с писателем-фантастом Клайвом Баркером.