Композитор David Axelrod умер в США

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian. Музыкант оказал большое влияние на развитие хип-хопа, его творчество вдохновляло таких звезд жанра, как Wu-Tang Clan и DJ Shadow.

Работы Аксельрода сочетали джаз, соул и рок. Его самыми известными альбомами считаются Songs of Innocence (1968) и Songs of Experience (1969). В 1990-х годах звезды хип-хопа начали использовать семплы из произведений композитора, что вернуло интерес к его творчеству.

Аксельрод также был знаменит как продюсер и аранжировщик.