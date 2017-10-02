Концерт Варум и Агутина был прерван из-за звонка о бомбе

Об этом сообщила ТАСС концертный директор гастролей Агутина и Варум Татьяна Ларина.

"Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов [Варум и Агутин] и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в [театр] "Космос". Они отработали 1 час 20 минут от программы", - сказала Ларина.



Анжелика Варум, Леонид Агутин

Взрывное устройство обнаружено не было, и артисты продолжили концерт.

Как сообщил ранее в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.