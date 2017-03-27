Концерты «Би-2» в Кремле посмотрели более 70 000 человек

На каждом из концертов музыканты исполнили по 30 песен с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония». Дирижёр - заслуженный артист России Феликс Арановский. Специальными гостями концертов стали Тина Кузнецова и Ренарс Кауперс (группа Brainstorm). Выступления Би-2 в Кремле смогли увидеть и услышать более 70 000 человек — пришедшие на шоу гости, а также зрители прямой трансляции.

В общей сложности, благодаря прямым трансляциям в формате 360 градусов, концерты Би-2 «посетили» более 100 тысяч виртуальных зрителей из более 70 стран, посмотревших выступления в прямом эфире. (42 000 человек видели прямую трансляцию из «Крокус Сити Холла» в ноябре прошлого года и более 60 000 - из Кремля 24 марта).

Кроме того, 24 марта в зале Кремлевского Дворца велась съемка концерта. Видео-версия выступления с оркестром будет показана в эфире российских телеканалов.