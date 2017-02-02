«Конец фильма» выпустит двойной «винил»

«На одну пластинку мы не влезаем, не помещаемся. Да и на две-то влезли не целиком, пришлось отрезать «руки-ноги». Но, что-то из этого должно получиться. Сейчас вот еще возникли неожиданные нюансы по дизайну, вдруг выяснилось что мы можем сделать кое-что чуточку лучше, так что сейчас правим макет обложки. Материл уже сдан, с ним все в порядке, а вот с конвертами есть момент, который нужно подправить. Я уже в предвкушении. Осталось купить проигрыватель. А лучше – «выигрыватель»! Если вдруг кто-то найдет место, где продаются «выигрыватели», пусть сообщит мне», - пошутил артист.



Конец фильма

Уже известно, как команда Евгения Феклистова решила назвать свой винил, пишет "НСН". На первой пластинке будет написано «День первый», а на второй, как нетрудно догадаться, «День второй».