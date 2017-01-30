Корейские музыканты пострадали от ухудшения отношений между Пекином и Сеулом

Внезапно, без объяснения причин, отменены масштабные гастроли корейской сопрано Суми Чо, которую ранее китайцы называли одной из лучших сопрано мира. Почти одновременно отказ во въездной визе получил живущий в Париже пианист Пэк Кон У.



Суми Чо

Подобные ограничения коснулись и представителей эстрады, пишет "Орфей". Корейские исполнители заменяются китайскими. Наблюдатели высказывают мнение, что таким образом официальный Пекин реагирует на недавнее решение Сеула разместить на своей территории противоракетную систему США.