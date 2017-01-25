Ксения Луговая сыграла саму себя

Трогательная история о современной Золушке мастерски была снята командой Вадима Шатрова, который известен своими работами с группой "Звери", "Сплин", Лолитой и многими другими.



Ксения Луговая

Съемки клипа проходили в течение двух дней в Москве, в самый пик декабрьских морозов. Наверное, не сложно представить, что испытывали на уличных локациях съемочная бригада вместе с главной героиней, но итог видеоработы однозначно можно оценить двумя словами - сплошной позитив.

"Мне пришлось сыграть роль студентки, которая загружена учебой, параллельно работает официанткой и при этом, как все девушки верит в чудеса и сказочных принцев. Скажу сразу, роль была просто моя! Автобиографичная. Потому самые сложные дубли снимались очень быстро", - рассказала Ксения Луговая.

Уже сейчас клип можно посмотреть на канале Star Pro: