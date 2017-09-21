Liam Gallagher уволил заварщиков чая из-за пиратов

В 1990-е этим для музыканта занимались четыре человека. Видеозапись его интервью опубликована в Twitter.

Галлахер подчеркнул, что не может позволить содержать команду по заварке чая, потому что у него мало денег, пишет Lenta.ru. Виновниками своего плачевного финансового положения музыкант назвал людей, незаконно скачивающих его музыку в интернете.

«Теперь приходится все делать самостоятельно, потому что эти умники научились качать треки бесплатно. А потом все удивляются: "Куда же делись звезды рок-н-ролла?" А мы тут из-за вас сами чаек завариваем, ******[неблагодарные меломаны]», — посетовал артист.