Лидера «Инструкции по выживанию» подозревают в экстремизме

Об этом музыкант сообщил в Facebook.

«Сотрудник псковского Центра "Э" все же настаивает на встрече и говорит, что все "скриншотики" моих песен, музыки и видео они уже аккуратно сделали. В понедельник выяснится главное. Тянет все это дело на статью или нет. Так что помолитесь обо мне!» — написал Неумоев.

1 февраля музыкант заявил, что его пригласили в центр по телефону, но в ответ он потребовал официальной повестки.

«Инструкция по выживанию» — классики русского рока и сибирского панка. Группа образовалась в 1985 году в Тюмени по инициативе поэта Мирослава Немирова (1961-2016). Через некоторое время лидером коллектива стал Роман Неумоев. В советское время группа подвергалась гонениям со стороны властей и, в частности, КГБ.

В 1990-х годах Неумоев переехал в Печоры и живет возле Псково-Печерского монастыря. В песнях группы начинает преобладать христианская тематика. В 2014 году группа выпустила 17-й альбом «Армагеддон позади».