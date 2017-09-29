Лидеры ЕС пойдут на концерт Sting, чтобы не обсуждать Brexit

Вместо этого европейские лидеры отправятся на концерт британского певца Sting. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Mirror.



Стинг

Как сообщается, «Туск взял под личный контроль повестку дня заседания саммита», и вместо обсуждения вопроса Brexit, лидеры поговорят об экономике блока, а затем отправятся на концерт певца, который находится в Таллине в рамках своего тура в поддержку альбома «57th and 9th».

Издание пишет, что в приглашениях на саммит говорилось, что концерт «будет хорошим способом завершить день».