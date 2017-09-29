Лидеры ЕС пойдут на концерт Sting, чтобы не обсуждать Brexit

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Глава Еврокомиссии Дональд Туск запретил лидерам стран-членов Евросоюза обсуждать вопрос выхода Великобритании из состава блока с премьер-министром страны Терезой Мэй на саммите в Эстонии.

Вместо этого европейские лидеры отправятся на концерт британского певца Sting. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Mirror.

Стинг
Стинг

Как сообщается, «Туск взял под личный контроль повестку дня заседания саммита», и вместо обсуждения вопроса Brexit, лидеры поговорят об экономике блока, а затем отправятся на концерт певца, который находится в Таллине в рамках своего тура в поддержку альбома «57th and 9th».

Издание пишет, что в приглашениях на саммит говорилось, что концерт «будет хорошим способом завершить день».

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