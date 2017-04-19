Лоя презентует дебютный альбом

Певица Лоя выступает как сольный артист уже более 6 лет. За это время Лоя записала и выпустила десятки синглов и клипов. Первый альбом «ЛОЯ»- это большая работа последних нескольких лет.

«ЛОЯ»- это история развития певицы, которая сегодня готова к новым музыкальным достижениям. Альбом наполнен танцевальными и лирическими композициями, в которых можно услышать о самых искренних чувствах, эмоциях, любви и переживаниях, о самом сокровенном и трогательном.

Заглавной песней альбома стала композиция «Разные», музыка и слова к которой написаны талантливым композитором Базилем. На песню «Разные» снят очень красивый и интригующий видеоклип с эротическими сценами, главной героиней которых стала Лоя. Релиз клипа состоялся 31 марта и набрал в соцсетях более двух миллионов просмотра.

Задумка режиссера Максима Рожкова и Лои показать разный мир девушки через ее внутренние переживания, через язык тела, вызвал восторженные отклики зрителей и поклонников певицы.

Лоя: «Долгая и целенаправленная дорога вела меня к выпуску первого альбома. В первую очередь это конечно мои эмоции , переживания, настроение , мечты. Песни не похожи друг на друга. Он многогранен . Я очень благодарна поддержке и чувствам своих поклонников. Много сил и вдохновения они мне подарили! Я старалась оставаться естественной , натуральной и максимально зеркально донести до слушателей природу моего творчества . Я продолжаю мечтать , мечтать о том, чтобы мои песни оставались в сердцах людей как можно дольше».