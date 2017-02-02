«Любимые фортепианные концерты» продолжатся Шопеном и Листом

За триумфальным успехом премьеры серии «Любимые фортепианные концерты», состоявшейся 11 января, последует второй вечер цикла.

Мало найдется музыки, отражающей дух романтиков так, как Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Написанный в 1830 г., он несет на себе отпечаток влияния выдающегося пианиста Гуммеля, ученика Моцарта. Концерт прозвучит в исполнении солиста Фредерика Кемпфа, одного из наиболее известных пианистов Великобритании, собирающего аншлаги по всему миру. Исключительно одаренный, с необычайно широким репертуаром, Кемпф имеет уникальную репутацию физически мощного и смелого исполнителя со взрывным темпераментом, но при этом вдумчивого и глубоко чувствующего музыканта.

Второе отделение программы – время для двух выдающихся произведений Ференца Листа в исполнении Сергея Редькина, лауреата многочисленных конкурсов, включая III премию на XV Конкурсе им. П. И. Чайковского. Музыкальная идея «Пляски смерти» родилась у Листа под впечатлением от итальянских фресок позднего Средневековья. Сочинение призывает к жизни, преодолению трудностей и неустанной борьбе с обстоятельствами. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром станет мощным мажорным финалом программы. На его создание от первых нот до окончательной редакции у композитора ушло 26 лет.

Творчество Василия Валитова многогранно: сотрудничество с известными симфоническими оркестрами, художественное руководство уникальным Юношеским симфоническим оркестром, пост дирижера в московском театре «Новая опера», проект «Музыка детских сердец». Дирижер является обладателем множества наград и премий.