Любовь Воропаева выпустила книгу «ВиртуальнаЯ»

Любовь Воропаева — автор хитов «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Золотые купола» в исполнении Жени Белоусова, «Розовые очки» Алисы Мон и более 300 других популярных песен, продюсер шоу-бизнеса, поэт, поэт-песенник, многократный лауреат телефестиваля «Песня года».

В новой книге Любови Воропаевой «ВиртуальнаЯ» - более тысячи афоризмов автора, дневниковые записи и заметки о сегодняшнем дне нашего общества и шоу-бизнесе, короткая проза, юмор и стихи Любови Воропаевой. Книга вышла запечатанной в целлофан, потому что многие высказывания автора содержат жесткую лексику.... И не менее жесткие высказывания о мире шоу-бизнеса.

“Виртуальное творчество” Любови Воропаевой полно искромётного юмора, философских рассуждений и искренней любви к людям. Часть этих заметок выходила в ЖЖ и Фейсбуке Воропаевой, а заключают книгу ее новые стихи.

Любовь призналась, что собрала свои тексты в книгу по многочисленным просьбам френдов в Фейсбуке. «Когда аудитория моего ФБ начала расти очень сильно, а ведь я не пишу, чтобы собрать лайки, а пишу как я живу, я, конечно, была рада, это очень приятно, - рассказала она. – Я стремлюсь самовыражаться и приятно, что это читают. Френды предложили собрать все мои творения и так получилась эта книга, которая состоит из моего многолетнего виртуального творчества».

С согласия автора мы публикуем выдержки из главы ее книги «ВиртуальнаЯ», которая так и озаглавлена:

«#шоу-бизнес»

А я вам скажу, ребята, что главное в шоу-бизнесе! В шоу-бизнесе главное - удержать воду в *опе!

В принципе, в шоу-бизе уже большой процент песен роботизирован. Потому что часть артистов записывает песни по принципу "Ни ноты без тюнинга!")

Как же зае*али текстульки про мифические романы, обручения и женитьбы артистов-геев! Ну никто этому не верит, даже 13-летние писюшки! Дорогие артисты-геи, мы вас любим за ваше творчество и без всего этого дешёвого камуфляжа! Оторвите уже своим пиарщикам яйца за непрофессионализм и бесталанность!)

Интересно, боятся ли пилоты перед очередным взлётом? Присуще ли им чувство страха? Вот лично я перед каждым "взлётом" боюсь, аж холод в животе у меня перед написанием каждого нового текста песни. Казалось бы, освоила все фигуры высшего пилотажа, более 200 успешных песен у меня за спиной, море хитов, ан нет, боюсь, всегда боюсь.

Молодая певица, жалуясь мне в личке на тяготы шоу-бизнеса, рассказывает: «Приехала я в студию к продюсеру N, а он меня сразу трахнул». Пишу ей в ответ: «Теперь тебе есть, чем гордиться: тебя вые*ал профессионал!» …Девушка слилась!!!)

Для меня разделение музыки на поп, рок, джаз, классику, шансон и проч. весьма условно. Я люблю хорошую музыку. А неумех, лезущих в неё, я просто не замечаю.

Без грамотной раскрутки проекта происходит самое ужасное: не происходит ровным счётом ни-че-го-шень-ки!

Однажды много-много лет назад я услышала песню «Миллион алых роз», и была так потрясена, что позвонила Алле Борисовне и сбивчиво начала рассказывать ей, что меня… опередили! А дело было в том, что найдя в книжке об известных художниках легенду о Пиросмани, подарившем своей любимой «целую площадь цветов», я заложила этот рассказ закладкой, и решила написать на этот сюжет песенный текст. Ходила-думала-креативила, и вдруг - включаю телевизор, и – бах по башке! Я чуть не плакала: бывают же такие совпадения!)

Будучи пиарщиком высокого полёта и основателем «грамотного чёрного пиара» в шоу-бизнесе, я сама к этому причастна, каюсь… И оправдывать себя тем, что нужно зарабатывать деньги и на что-то жить, в высшей степени пошло. Так же пошло и отбрехиваться на тему, что сейчас сплошь и рядом такое происходит, и что я – «как все»!

Шоу-бизнес - это Союз ана- и орала.

Повеселю вас: в шоу-бизе, как и в любом другом бизе, полно всякой левой мути и кидальщиков. Как правило, в нашем узком профессиональном сообществе "слава" таких чмошников распространяется практически моментально, и "ворота закрываются", как бы невзначай)))

Как жаль, что многие артисты столь необразованны, что даже не знают свою физиологию и ничего не слышали про сублимацию: трахаются, как кролеги, перед записью, и записываются после в студии вяло и тускло. И тут уж никакие обработки не помогут, если ты все свои эмоции вытрахал накануне... Объясняешь им, что неспроста спортсменов вывозят на сборы перед ответственными соревнованиями и проч. - толку ноль. Приезжает такой на запись, под глазами круги от недосыпа и переё*а, и считает, что мы тут в студии можем за него чудо сотворить... Приходится вызывать на запись вновь и вновь, переписывать вокалы, искать "настроение" ...Как зверушки, чес слово!)))

…Ха, вспомнила, как однажды вызвала на сцену одного известного «продюсера» и спросила под хохот зала: «Ты хоть ноты-то знаешь?»)))

Нет такой вершины, на которую не смог бы взобраться осёл, гружёный золотом! Артист Икс - снова в топах!)))

Концерт. Артист поёт со сцены красивые лирические песни, и объявляя следующую песню, томно обращается к публике: "А сейчас я спою красивую песню о любви для наших женщин!" и начинает петь. И вдруг в середине песни из зала какой-то мужик кричит ему: "Иди нах!" Артист реагирует своеобразно: кричит звукорежиссёру в микрофон: "Выключи, б*я, фанеру! Я кому говорю "Выключи фанеру, ё* твою мать!" ... Инструментальная фонограмма, наконец, останавливается, и артист обращается к залу: "Кто сказал "иди нах"? Иди сюда, сука, разберёмся! Сам иди нах, понял?!" После этого артист снова обращается к звукорежу: "Включай, нах, фанеру! с того же места! Нет, лучше сначала, а этот мудак мне весь образ испортил!" Фанера включается, и артист на вступлении песни - вновь томным голосом: "Для вас, дорогие, мои женщины, прозвучит моя новая песня о прекрасном чувстве "любовь"!))))))))))))

Ха-а! Давала тут по скайпу интервью, в котором вспомнила, что термин "продюсер" ввела в наш отечественный зарождающийся шоу-биз именно я! Было это аж в 1989 году: я употребила этот термин в интервью газете "МК" (Диме Шавырину), применимо к нам с Дорохиным и нашему проекту "Женя Белоусов", первому продюсерскому проекту в бывшем СССР) Тогда я, прочитав серьёзный толстенный американский том "This business of music" и переведя для Дорохина значительную часть материалов с инглиша, начала осознавать, в каком направлении мы с Дорохиным двигались все предыдущие годы))) В частности, уяснила для себя существенные отличия работы продюсера проекта (человека, который придумывает и создаёт музыкальный продукт) от работы менеджера или промоутера и проч) И с тех пор много-много лет я делала попытки объяснить нашим доморощенным " продюссерАм" (которые пишут это слово ещё и с двумя "с", как правило), что никакие они не продюсеры, если не знают музыки и не являются музыкантами высшей квалификации, а всего лишь менеджеры, умеющие лихо распихивать свой "товар" по провинциям необъятной страны) Некоторые менеджеры являются ещё и промоутерами в одном флаконе (для экономии бюджета), но величая себя продюсерами, ничуть не смущаются при этом))) Главное, "чтоб костюмчег сидел")))

Фото: Ксения Князева