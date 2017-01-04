Mariah Carey не попала в фонограмму во время новогоднего шоу

Об этом говорится в распространенном заявлении представителей артистки. Как в нем отмечается, виной всему стал отказ наушника, который исполнители надевают для того, чтобы лучше слышать музыку и собственный голос.

"Прошлой ночью перед тем, как выйти на сцену, Мэрайя предупредила техников и персонал, ответственный за выступление, что ее наушник не работает", - заявили представители певицы. По их словам, исполнительнице сказали, что все будет нормально, когда она начнет выступать, однако этого не произошло. "Вместо того, чтобы постараться устранить проблему, чтобы Мэрайя смогла выступить, они начали прямой эфир", - говорится в сообщении.



Мэрайя Кэри

Инцидент произошел в новогоднюю ночь во время традиционного праздничного шоу на главной площади Нью-Йорка, в ходе которого певица должна была за несколько минут до наступления Нового года исполнить две свои песни, передает ТАСС. Однако по ходу выступления Кэри неоднократно прерывалась, не попадая под звучавшую фонограмму. При этом, обращаясь со сцены к собравшейся публике, певица пыталась объяснить, что она и ее музыканты не репетировали перед новогодним выступлением. В середине второй композиции Кэри и вовсе опустила микрофон, после чего ушла со сцены.

В воскресенье Кэри разместила запись на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, поздравив своих поклонников с Новым годом, а также непечатно выразившись по поводу произошедшего.