Mariah Carey снимет сериал о своей жизни

Увидеть биографический проект можно будет в эфире Starz, сообщает Газета.ru со ссылкой на Deadline. Названия у телешоу пока нет. Также неизвестно, кто сыграет главную роль.



Мэрайя Кэри

Кэри выступит как один из исполнительных продюсеров вместе со своим давним другом Бреттом Рэтнером. Сценарий напишет Нина Колман, она же будет шоураннером и исполнительным продюсером.

Действие сериала будет разворачиваться в 1986 году в Нью-Йорке. Зрителям планируется рассказать, как 16-летняя девушка смешанной расы смогла стать всемирной звездой.