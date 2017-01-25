Мария Стёкина спела «Прощание» в театре теней

Дебютный клип Марии Стёкиной «Прощание» является ярким тому примером. Интересно, что Мария Стёкина не только сама написала песню (соавтор музыки - Даниил Касторский), но и выступила в роли режиссера этого необычного клипа.



Мария Стёкина

Песня рассказывает об историях прощания, которые в видео оживают благодаря театру теней. Эти сюжеты вдохновляют жить дальше, а каждый зритель обретает свой смысл «Прощания».

Мария Стёкина – певица, танцор, радиоведущая. Является автором песен, выступает как на крупных городских, так и на закрытых мероприятиях. В сентябре 2016 года у нее вышла песня «Голос Шумных Улиц», которая сразу же попала в ротацию 10 радиостанций в 35 регионах РФ (данные TopHit.ru).

В декабре был снят дебютный клип артистки на песню "Прощание". В настоящее время Мария активно работает над новым материалом.