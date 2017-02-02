МГАСО представит «Такой разный джаз!»

Искрящаяся оттенками необычная палитра джаза будет представлена в концертной программе «Такой разный джаз!» – во втором концерте Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана из серии “Dolce vita” 11 февраля 2017 г. в Большом зале консерватории. Что же объединяет «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина, «Четыре пьесы для фортепиано с оркестром» Александра Цфасмана, Увертюру к мюзиклу «Кандид» Леонарда Бернстайна, «Мексиканский салон» Аарона Копленда и «Джазовую сюиту» № 2 Дмитрия Шостаковича? Слияние полета импровизации и ритмических фигур джаза с классической музыкой, четыре уникальных джазовых стиля, «вся эта суета» в мощном исполнении симфонического оркестра, – вот что ждет слушателей в феврале.

Дирижер – Феликс Коробов – главный дирижёр Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, художественный руководитель Камерного оркестра Московской консерватории.

Каждое из исполняемых произведений было неоднозначно принято публикой при первом исполнении: микс элементов джаза со звучанием симфонического оркестра вызывало бурю возмущения у фанатичных приверженцев джаза и у поклонников классической музыки. Однако с течением времени симфоджаз завоевал невероятную популярность среди музыкантов и слушателей.

Партии фортепиано в программе исполнит Петр Лаул – разносторонний яркий пианист, лауреат международных конкурсов и участник множества фестивалей. Имя Лаула можно увидеть на афишах ведущих российских залов, а также концертных залов Лувра, Музея Орсэ, театров Шатле и де ля Вилль (Париж), Стейнвей-холла и Линкольн-центра (Нью-Йорк), Concertgebouw (Амстердам), Vredenbourg (Утрехт), Suntory Hall и Opera City Hall (Токио), и многих других залов Европы, Северной Америки и Азии.

Концертная программа «Такой разный джаз!» продолжит смелый эксперимент, который МГАСО начал еще в концерте «Легенды Бродвея»: трансформацию пространства Большого зала консерватории в Таймс-сквер. Во время концерта зрители окажутся участниками действа с помощью интерактивного саунд-оформления 3D и необычных декораций, стирающих границы между зрителями и музыкантами.