Минкультуры не поддержало создание новой организации по контролю авторских прав

Об этом следует из доклада министерства, направленного в правительство в конце января, пишет RNS.

Ранее вопрос целесообразности создания подобной структуры Минкультуры, Минюсту и Минэкономики поручил проработать первый вице-премьер Игорь Шувалов, уточняется в докладе министерства.

«Для наделения общероссийской общественно-государственной организации функциями контроля за деятельностью аккредитованных организаций потребуется внесение существенных изменений в систему нормативно-правового регулирования государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций», — отмечается в отчете министерства культуры за подписью главы ведомства Владимира Мединского.

Контроль за действующими организациями по управлению авторскими правами — некоммерческими организациями — осуществляют Минюст и Минкультуры, отмечают в министерстве культуры.

По мнению ведомства, цели создания общественно-государственной организации в сфере коллективного управления правами «вступают в противоречие с положениями Гражданского кодекса и федерального закона "О некоммерческих организациях", в соответствии с которыми общественные организации создаются физическими лицами и юридическими лицами — общественными объединениями».

Одна из аккредитованных организаций по коллективному управлению авторскими правами, «Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства», функционирует в форме союза, обращает внимание Минкультуры, а в случае создания общественно-государственной организации законодательство не позволит этой ассоциации вступить в новую организацию.

Кроме того, создание новой организации потребует выделения федерального имущества и субсидий, «в связи с чем возникает вопрос о целесообразности подобных государственных расходов», отмечает министерство культуры.

Со своей стороны, Минкультуры предлагает создать в рамках Евразийского экономического союза конфедерацию организаций по управлению правами на коллективной основе, «которая объединит национальные общества по коллективному управлению авторскими и смежными правами и возьмет на себя функции по разработке и внедрению единых стандартов деятельности и управления, а также по контролю их соблюдения». В эту структуру помимо организаций по коллективному управлению авторскими правами могли бы войти и представители федеральных органов исполнительной власти государств — членов ЕАЭС. Это предложение поддерживают участники индустрии авторских прав, отмечает Минкультуры.

В пресс-службе министерства культуры RNS подтвердили факт соответствующего доклада первому вице-премьеру Игорю Шувалову. «Создание общероссийской общественно-государственной организации в сфере коллективного управления правами для координации и контроля деятельности организаций по управлению правами на коллективной основе, получивших государственную аккредитацию, потребует внесения существенных изменений в систему нормативно-правового регулирования государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц», — сообщили RNS в пресс-службе министерства культуры.

К докладу министерства культуры, копия которого есть в распоряжении RNS, также приложены доклады министерства юстиции и министерства экономического развития. Минюст, в свою очередь, также утверждает, что создание такой организации потребует дополнительного нормативно-правового регулирования.

«Полагаем, что наиболее подходящей организационно-правовой формой для создания организации, осуществляющей публичные функции (координацию и контроль деятельности организаций по управлению правами на коллективной основе), является публично-правовая компания», — сообщается в отчете Минюста за подписью первого заместителя министра Сергея Герасимова.

В Минэкономразвития, напротив, уверены, что создание общероссийской общественно-государственной организации в сфере коллективного управления авторскими правами обеспечит более эффективное вовлечение правообладателей в деятельность организаций типа РАО, РСП и ВОИС, а также синергетический эффект при сборе и распределении средств. Для обеспечения деятельности создаваемой организации потребуется внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс и в другие законодательные акты РФ, говорится в отчете Минэкономразвития.

«Представляется, что наличие таких диспозитивных норм в кодексе (ГК. — RNS) позволит эффективно и постепенно обеспечить необходимый переход к повышению уровня саморегулирования в сфере коллективного управления авторскими правами, сохранив при этом необходимый уровень контроля со стороны государства», — пишут в Минэкономразвития. Также ведомство подчеркивает, что требуется принять те меры, которые ранее были предложены министерством в законопроекте по реформированию отрасли коллективного управления авторскими правами. Среди этих мер — создание наблюдательных советов в организациях типа РАО, РСП и ВОИС, передача Счетной палате функции контроля за деятельностью таких организаций, введение обязательного регулярного аудита организаций по коллуправлению, а также введение ответственности для должностных лиц обществ по коллективному управлению авторскими правами за уклонение от обязательного аудита, нарушения порядка распределения средств правообладателям и за превышение предельной доли средств, удерживаемых организацией на обеспечение собственных расходов.

В то же время Минэкономразвития соглашается с тем, что «потребуются дополнительная проработка вопросов источников и объемов финансирования создаваемой организации, а также проведение аудита и проверки (Счетной палатой или независимыми организациями) аккредитованных организаций по коллективному управлению авторскими правами».

Представители Минэкономразвития и Минюста на момент публикации материала не ответили на запросы RNS.