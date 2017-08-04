Музыкантам Scooter угрожают уголовным делом за посещение Крыма

Об этом в пятницу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает ТАСС.

"Scooter нелегально приехал в Крым, несмотря на наши предостережения. Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эйчу Пи Бакстеру и компании. По делу Scooter привлечена украинская прокуратура, в связи с чем уголовное производство будет иметь для музыкантов болезненные последствия", - заявил дипломат на своей странице в Twitter.



Scooter

Как отмечает издание "Зеркало недели", ранее замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявлял о том, что музыкантам грозит до восьми лет тюрьмы, если они приедут в Крым, нарушив, по его словам, украинское законодательство.

Группа Scooter прибыла в Крым, чтобы выступить на фестивале #ZBFest в Севастополе.