На Jennifer Lopez подали в суд за нарушения договора

На артистку подали в суд, сообщает Lenta.ru cо ссылкой на TMZ.



Дженнифер Лопес

Sidekick Group Corp бесплатно предоставила Лопес 42 ховерборда для ее концерта All I Have в Лас-Вегасе. Взамен певица должна была некоторое время публиковать рекламные посты для компании в Instagram и Twitter.

Представители Sidekick Group Corp утверждают, что Лопес запостила лишь одно рекламное сообщение, которое позже удалила. От певицы требуют 54 тысячи долларов за ховерборды, которые были модифицированы по запросу Лопес для ее шоу.