На концерт «Руки Вверх» продано 6 тысяч билетов за сутки

Старт продаж и накал страстей был не меньшим, чем спрос на новый iPhone 8, чьи продажи в России стартовали на сутки раньше. Очередей за айфонами в этом году не наблюдается, а поклонники Руки Вверх! из разных городов страны выстроились с ночи в очередь у касс Олимпийского, чтобы первыми получить билеты и автограф из рук Сергея Жукова.



Очередь в кассы

Ижевск, Чебоксары, Казань, Тамбов, Оренбург, Пенза и даже Новосибирск, не говоря уже про Москву и Московскую область – вот неполный список городов, жители которых в минувшие выходные выстроились у касс. Первой покупательницей стала 33-летняя Светлана Щетинина из Арзамаса. Она возглавила очередь за билетом на концерт любимого артиста:

- Я не пропускаю ни одного концерта «Руки Вверх!» в Москве, люблю группу уже 20 лет, а теперь мы любим ее всей семьей. Своего сына назвала Сережа, мне всегда очень нравилась песня "Ты назови его, как меня". Приехала накануне ночью, чтобы успеть купить билеты в первой сотне и попасть за кулисы в день концерта. А оказалось, что вообще стала самой первой! То есть самый первый билет на концерт кумира - он мой! Я счастлива!

- Я счастлив, что на самое масштабное событие в своей музыкальной карьере мы открыли продажи именно таким образом! – признается Сергей Жуков. – Ажиотаж был даже бОльший, чем мы предполагали! Люди приезжали семьями, с маленькими детьми, были беременные девушки, которые к апрелю уже должны родить, и несмотря на это счастливое событие в своей жизни, не могут пропустить концерт «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!». Это отличный старт! Я счастлив, спасибо вам! С нетерпением жду нашей встречи и обещаю, что 21 апреля в Олимпийском будет очень круто!».



Сергей Жуков

30 сентября Сергей Жуков лично открыл продажи билетов на концерт «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!», который пройдет в Олимпийском 21 апреля 2018. Первые 100 счастливчиков, купившие билет, получили вип-карты с правом прохода за кулисы и личной встречей с Сергеем Жуковым в день концерта. Забавно, что в очереди за билетами поклонники Руки Вверх! соседствовали с фанатами Тимати, которые также с удовольствием покупали билеты на концерт группы.

Сам Сергей, несмотря на день рождения младшего сына Мирона, с которым совпал старт продаж, прямо с поезда, с гастролей, приехал на площадку, чтобы встретиться с самыми преданными и нетерпеливыми поклонниками.

21 апреля группа «Руки Вверх!» растанцует Олимпийский, впервые выступив с сольным концертом на грандиозной концертной площадке, о которой мечтает каждый российский артист. И снова соберет фанатов, чтобы хором спеть про студента, крошку и Алешку. Ищите билеты в кассах города и онлай на сайтах билетных операторов.