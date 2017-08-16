На песню Цоя сняли клип в жанре песочной анимации

Такие фильмы Симонова и ее команда представляют каждый год к 15 августа – традиции уже 7 лет.

Каждый рисованный раз мини-фильм в жанре песочной анимации рисуется под разные песни группы «Кино». В этом году такой песней стала «Стук». Работа снималась в Крыму, Сербии и Дании.

- Для меня песни Виктора Цоя – особый мир, мой мир. Снимать такие работы – огромная радость, к которой мы каждый год подходим с трепетом, - говорит художница. – В этом году я решила рассказать историю Вити в образах его семьи, не в концертных, всем известных образах, а показать его таким, каким он, возможно, был в кругу близких людей.