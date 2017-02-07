Начат прием заявок на «Детское Евровидение-2017»

Для подачи заявки на участие в Национальном отборочном туре необходимо заполнить форму на сайте: http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=YFMzU&mc=lW&s=ru6O4Z&u=BxKd8&y=E& . Там же можно ознакомиться с положением и правилами конкурса. Приём заявок продлится в этом году до 10 апреля.

Далее участников, прошедших по онлайн заявкам, ожидает отборочный тур, на котором профессиональное жюри объявят финалистов Национального отборочного тура, победитель которого и представит страну в одном из самых престижных международных конкурсов. Финал Национального отборочного тура пройдёт 3 июня в Международном детском лагере "Артек" в Крыму.

С 2016 года регламент конкурса претерпел существенные изменения. Это коснулось возраста участников: теперь в конкурсе могут принять участие дети от 9 до 14 лет (ранее от 10 до 15 лет).

Проведение конкурса перенесено с вечернего на дневное время.

Было объявлено об изменении системы голосования в финале конкурса. Было решено исключить этап зрительского голосования, решение будет принимать национальное жюри и детское национальное жюри.

В этом году финал конкурса состоится в Грузии.

Уже третий год организацию Национального отбора и полную подготовку финалиста проведёт Академия популярной музыки Игоря Крутого.