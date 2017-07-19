Нашлись потерянные 100 лет назад рукописи Густава Холста

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В Новой Зеландии нашли две рукописи британского композитора Густава Теодора Холста.

Об их местонахождении не было известно более 100 лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Рукописи были найдены представителями любительского оркестра Bay of Plenty Symphonia на Северном острове. Архив Холста в Британии уже подтвердил подлинность бумаг.

В музыкальном коллективе заявили, что они пытаются понять, как рукописи оказались у них. По одной из версий, в 1960-х годах рукописи привез из Британии дирижер Стэнли Фарнсворт. После его смерти жена передала оркестру много материалов. Однако связь Фарнсворта с Холстом установить еще не удалось.

Первая рукопись – это «Народные песни из Сомерсета», предшествовавшие «Сомерсетской рапсодии», а вторая – это «Две песни без слов». Оркестр планирует выступить с ними в следующем году, впоследствии рукописи могут быть возвращены в Британию.

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