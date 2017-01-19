Найден обгоревший труп исполнительницы хита Lambada

Как сообщает ТАСС со ссылкой на UOL, ее обгоревший труп был обнаружен в собственной машине.

По данным СМИ, полиция расследует случившееся как возможное убийство. Как сообщили в правоохранительных органах, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, однако всемирную известность получила после того, как переехала во Францию. Там она стала солисткой франко- бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Lambada", которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.

В последние годы Браз проживала в Рио-де-Жанейро. Она владела небольшой гостиницей на побережье штата.