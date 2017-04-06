Найдена песня гитариста The Beatles, посвященная барабанщику

Об этом сообщает САЙТ cо ссылкой на ABC News.

Композиция посвящена барабанщику коллектива, Ринго Старру, и называется Hey Ringo. Текст был написан в 1970-х годах.

Оливия Харрисон показала рукопись Старру, который, по ее словам, никогда прежде не видел записи. «Я собираюсь вставить ее в рамку и подарить ему, потому что это очень мило», — сказала вдова гитариста.

В песне Джордж Харрисон обращается к барабанщику, подчеркивая, что без него «гитара бы играла слишком медленно». Ринго Старр заявил, что был тронут такими словами. Он также назвал Харрисона своим лучшим другом.

Текст будет включен в расширенную версию мемуаров Джорджа Харрисона I Me Mine, написанных в 1980-м.

Харрисон играл в The Beatles вместе с Ринго Старром с 1960 года. Гитарист скончался в 2001 году от рака.