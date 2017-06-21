Найк Борзов снял «Это не любовь» ко дню рождения Цоя

"Когда возникла идея записать песню к 55-летию Виктора Цоя, я прослушал практически весь материал, но на песню "Не любовь" обратила внимание моя девушка. Послушав песню несколько раз, я понял, что в ней не раскрыта до конца некая весенняя история: авитаминоз, влюбчивость после зимы, когда солнышко немного выглянуло, и абсолютно все люди дышат по-другому, смотрят друг на друга иначе, влюбляются. Начинаются новые романы, которые заканчиваются, примерно, летом или к осени.

Это всё и есть нелюбовь – страсть, мимолетные увлечения, простейшая химия. И эту историю я хотел достать из песни", - говорит музыкант о клипе.