«Неизданная» песня гитариста The Beatles продана за £14 тыс

Об этом сообщает Beatles.ru со ссылкой на The Guardian.

Это композиция "Hello Miss Mary Bee" (ранее приводился вариант названия "Song to Miss Mary Bee"), сочиненная в начале 1968 года. Ее оценочная стоимость составляла от £10 тыс. до £20 тыс.



Song to Miss Mary Bee

Как утверждалось, запись сделали специально для продавца лота (которую зовут Мэри Би). К песне прилагался альбом "Wonderwall", открытки Джорджа Харрисона и Патти Бойд, отправленные продавцу, а также письмо Бойд на имя продавца.

Согласно описанию, "Song to Miss Mary Bee" выполнена в том же индийском стиле музыки, который оказал серьезное влияние на Джорджа и в котором работал сам Харрисон в период "Wonderwall".