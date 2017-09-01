Нетребко, Эйвазов и Крутой выпустили альбом Romanza

Новый альбом во многом необычен для Анны Нетребко: это ее первая совместная запись с супругом, азербайджанским драматическим тенором Юсифом Эйвазовом, куда вошли не только классические, но и современные произведения.

Первая часть релиза представлена песнями, написанными Игорем Крутым, на русском, итальянском, французском и английском языках. Среди них есть как дуэты, так и сольные номера. Вторая часть работы звучит более привычно для давних поклонников артистки: сюда вошли ее трактовки вокальных произведений Верди, Грига, Моцарта, Рахманинова и других гигантов классической музыки.