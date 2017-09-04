Нетребко отменила первое в сезоне выступление в Венской опере

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Венскую оперу.

Нетребко должна была исполнять партию Леоноры в постановке "Трубадура" Джузеппе Верди. Как отметили в администрации оперы, вместо Нетребко на сцену в понедельник выйдет уругвайская сопрано Мария Хосе Сири.



Анна Нетребко

"Дорогие друзья, я прошу прощения, но из-за простуды я не смогу выйти на сцену в первой постановке "Трубадура" в Вене 4 сентября. Как вы знаете, я ненавижу отменять выступления и разочаровывать публику, но мне надо поберечь себя, чтобы я смогла в полном здравии выступить в следующих двух постановках. С нетерпением жду момента, когда спою для вас в четверг (7 сентября)", - говорится в заявлении оперной дивы, которое распространила пресс-служба Венской оперы.