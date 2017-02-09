Нетребко получит титул «Австрийская камерная певица»

Как сообщает НАЗВАНИЕ со ссылкой на пресс-службу оперы, церемония награждения пройдет 16 февраля в Чайном салоне здания музыкального театра австрийской столицы.



Анна Нетребко

Звание "камерного певца" (Kammersänger или Kammersängerin) — это почётное австрийское и немецкое звание, которое присваивается правительством этих стран наиболее достойным исполнителям по представлению таких авторитетных музыкальных институтов, как Берлинская и Баварская оперы в Германии и Венская опера в Австрии. В большинстве случаев эти звания получают исполнители из ФРГ и Австрии, но соответствующими титулами награждены и артисты из других стран — Евгений Нестеренко, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и другие.