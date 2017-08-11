Норвежская певица опасается за жизнь из-за клипа с чернокожим актером

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

«На дворе 2017 год, но, похоже, мы недалеко ушли в борьбе с расизмом», — сказала 22-летняя артистка.

По словам Элиз, она опасается выходить из дома, и родители серьезно беспокоятся за ее жизнь.

Клип на песню All Your Friends был опубликован на YouTube 6 августа. Вскоре в комментариях к видео появилось много расистских, сексистских высказываний, оскорблений и угроз в адрес певицы. Сейчас все комментарии к публикации отключены.

«На самом деле я не хотела ничего удалять, потому что люди должны видеть, какие вещи творятся в нашем мире», — сказала Элиз.