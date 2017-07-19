Новая версия оперы «Трубадур» Верди в театре «Геликон-Опера»

Известно, что любая театральная постановка нацелена на контакт исполнителей со зрителями. Установление такого контакта, эмоционального взаимодействия «исполнитель-зритель» обеспечивает успех спектакля. Работа на успех началась в фойе, где были представлены фото из воюющей Сирии. Это был первый поворот зрителя ко дню сегодняшнему, наполненному вооружёнными конфликтами в мире, войнами, ареал которых расширяется. Да, зритель был обречён на активное сопереживание, на работу души.

Руины Сирии шагнули с фотовыставки на сцену, обозначившись в спектакле узнаваемыми древними арками, белыми одеяниями воинов, подобными традиционным одеждам народа этого государства. Да, но какая связь содержания оперы с тем, что сейчас происходит в Сирии? Оказалось, что связь самая прямая и очень тесная.

Если не вдаваться в весьма непростой сюжет оперы, то главным стержнем всего действия оказываются страшные, разрушительные эмоции. Это ненависть, ревность, насилие, мстительность, подозрительность. Результатом воздействия на людей тёмных сил становятся войны, братоубийственные преступления. Но не только эти силы управляют жизненными процессами. Не меньшую разрушительную роль играют равнодушие, беспечность.

Сильной стороной спектакля стала экстраполяция всего происходящего на сцене на реальность текущего момента, в котором существует современный человек, тем более, что этому способствовала прекрасная фотовыставка в рекреационных залах театра. Автор представленных фоторабот Сергей Зенин, телевизионный журналист, военный репортёр, фотограф. Снимки сделаны в воюющей Сирии совсем недавно, в 2016-17 годах.



Михаил Никаноров - Граф ди Луна

Продвижению основной идеи оперы послужили весьма необычные приёмы художественно-постановочной части спектакля, авторы которой Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. Этой задаче послужило и активное использование уникальной машинерии, имеющейся в театре. На сцене возникала, свисая с самого верха, жёсткая сетка, по которой карабкались воины. В других картинах спектакля появлялись наклонные мостки, которые с трудом преодолевались героями оперы. Все эти приёмы создавали ощущение непреодолимых трудностей, роковых стечений обстоятельств, что с успехом иллюстрировало развитие замысловатого сюжета действия.

В массовых сценах с участием артистов хора спектакль получал мощный дополнительный импульс, так как артисты не только пели, но и выполняли функции кордебалета, надо сказать, мастерски дополняя спектакль новыми красками. Это уже фирменный знак театра «Геликон-Опера», созданный хормейстером Евгением Ильиным и хореографом Эдвардом Смирновым.



Михаил Никаноров - Граф ди Луна

Вся конструкция спектакля достигает вершин благодаря превосходному ансамблю исполнителей. Это Граф ди Луна – Михаил Никаноров, Леонора – Алиса Гицба, Азучена – Ксения Вязникова. Особое одобрение публики вызвал Манрико в исполнении Ивана Гынгазова. Ансамбль дополнила Марина Калинина в партии Инес, подруги Леоноры. Органично вписались в ансамбль Николай Меликов – Руис, вестник и Алексей Егоров – старый цыган.



Алиса Гицба - Леонора

Трагический эффект в спектакле основан на противопоставлении, например, обыденной беззаботности и грядущей необходимости рисковать жизнью. Так, воины, ожидая указания командира, заняты игрой, но канонада всё ближе. Повинуясь командиру, они пойдут убивать себе подобных. Они винтики в хорошо отлаженной военной машине. Думать не надо. Это трудно для них. Результат трагический.



Иван Гынгазов - Манрико

Азучена, томясь в темнице, понимает, что дни её сочтены. Она вспоминает те светлые моменты жизни, когда она могла созерцать красоту окружающего мира. Тем не менее, этот мотив красоты звучит очень слабо и не может противостоять злу и насилию. Исход трагический.

Совокупным результатом общих усилий геликоновцев стал достойный, очень яркий спектакль, опера «Трубадур» Дж. Верди. Приёмы актуализации, использованные в постановке оперы, не исказили смысл первоисточника, не повлияли на трактовку характеров персонажей, а лишь придали основному тексту произведения современное звучание.

Спектакль был тепло встречен публикой.

Людмила КРАСНОВА