Новую музыку Принса убрали из онлайн-сервисов из-за спора об авторских

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Billboard.



Принс

Ранее было объявлено о выпуске EP-пластинки Deliverance, состоявшей из шести неизвестных композиций. Одна из песен уже появилась на стриминговых площадках.

Однако представители Принса обратились в суд и попросили заблокировать релиз. Также подан иск против продюсера проекта Джорджа Йена Боксилла.

Ожидалось, что цифровая версия Deliverance выйдет 21 апреля, в годовщину смерти Принса, а на физическом диске песни планировалось выпустить 2 июня. Речь идет о композициях, записанных исполнителем в 2006–2008 годах.