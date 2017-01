На посмертной записи, помимо заглавной, еще несколько композиций: Killing A Little Time и When I Met You. Как сообщает newsru со ссылкой на NME, записаны они были примерно в то же время, когда и последний альбом певца - Blackstar. Песни будут включены в саундтрек к мюзиклу "Лазарь" (Lazarus), работу над которым музыкант завершил незадолго до смерти.

Режиссером видео на песню No Plan стал Том Хингстон.