Нюша спела на белорусском «Славянском базаре»

Формат мероприятия не предполагал живого звука и тем более шоу в 3D. Это было именно яркое шоу с танцами, фонограммой, сочными прическами, светом, подачей в духе бодрого телешоу. Так и получилось. Яркой гистаграммой протянулись шоу перспективных белорусских артистов, по мнению государственных белорусских телеканалов. Многие были действительно перспективны, а многие уже достаточно известны.

Проблема в том, что сравнивать их в таком контексте было не корректно. Кто-то сладкоголос, кто-то харизматичен, кто-то моден, но ведь никто не мог работать в полную силу по европейским стандартам, как полагается.



Нюша

Поэтому приходилось рассчитывать на интуицию. Главной героиней концерта стала Нюша, которой выделили аж две (!) песни. Остальным пришлось петь по одной, причем многим даже одной было многовато. Но Нюше от этого не прибавили. Слушатели оказались в странной ситуации прослушивания белорусского госрадио, но с картинкой. Это не было уж совсем ужасно, потому что форматные песни Ланской, Маерса, Юзари и Хлестова были приемлемы, хотя и невзрачны. Макс Лоренс даже успел удивить (увы, не талантом). И зрителям пришлось аплодировать российским артистам — тем более, что Стас Пьеха заболел и приехать не смог. Аплодисменты достались Нюше, Дмитрию Колдуну и Ладе Мишиной.



Нюша

Мы не нашли голосования на сайте «Славянского базара», в котором бы предлагалось выбрать лучших белорусских артистов. Возможно, в этой закрытости есть некоторая проблема — например, «Ляпис Трубецкой» фантастическим образом даже не предполагался! Не говоря об аутентичной «Троице».



«Я ЛЮБЛЮ FESTИВАЛЬ!»

Мы увидели выбор чиновников — и поаплодировали этому выбору, хотя к нему осталось немало вопросов. Странно, что вообще чиновники влияют на сет-лист эстрадного концерта, это ведь так далеко от народного и высокого искусства, чему обычно спонсируют чиновники. Им захотелось. Многое не получилось, но и кошмара тоже не случилось.

И это неплохо.

Гуру КЕН

Фото - Евгений НИКОЛАЕВ