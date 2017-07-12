Нюша: Я готова поменять свое имя!

На фестивале «Славянский базар» в Витебске Нюша откровенно рассказала о себе.

- Музыкальной школы я не заканчивала, но мне не помешало это развиваться как артисту. Мои родители - музыкальные, мама закончила музыкальную школу, с 8 лет я занималась сольфеджио с педагогом. И в моей жизни всегда были люди, готовые дать совет.



Нюша

Нюшу спросили, когда выйдет ее новый альбом.

- Новый альбом очень ответственное событие для меня, я готовлюсь тщательно, работаю над качеством, оригинальностью, и мне предстоит еще немало работы.

NEWSmuz.com спросил о работе над песнями, каким образом Нюша оттачивает хуки своих хитов.

- Я бы не сказала, что в моем творчестве есть какая-то определенная схема, скорее я отталкиваюсь от своего внутреннего состояния, у меня нет автоматизации процесса сочинения. Мои песни отражают мои внутренние эмоции, это моя жизнь, это не конструктор Лего, так было бы инородно для меня. Хук - это любая фраза, которая не выходит из головы, это фраза или интонация. Все хотят писать песни, которые многим людям будут приносить эмоции, и мне неважно, будут ли они в тренде. Мне главное, чтобы они были мне близки по духу, и это самое важное.

NEWSmuz.com спросил, готова ли Нюша при своих довольно откровенно раскрепощенных шоу сняться в видео обнаженной, если попросит режиссер.

- Я бы не сказала, что мои шоу слишком откровенные, но женщина должна быть привлекательна! Все дело в искусстве. Если мне поступит предложение об откровенных съемках, я готова подумать.

Нюшу попросили рассказать о самых интересных случаях на съемках.

- На съемках своего первого клипа «Вою на Луну» я должна была прыгать с крыши дома на землю. Мне дали лебедку, которая меня поднимала и опускала. А я боюсь высоты! Но переборола свой страх, прыгнула, - а лебедка... застряла. Я была в панике, вися между небом и землей, но смогла довести съемки до конца.

NEWSmuz.com спросил, как Нюше удается постоянно танцевать и петь живым звуком без сбивки дыхания.

- Петь и танцевать это все равно что бежать и петь. Это результат тренировок. Все мои выступления — это закалка. Сейчас у меня сильное дыхание и выносливость, которые позволяют мне работать концерты целиком живьем. Я не представляю, как выступать, не передавая движением свои эмоции. Мне так легче петь! Мне хочется танцевать. Танец помогает обрести некую свободу, так что моя танцшкола «Станция свобода» - название не случайное. Искать гармонию между телом и душой стоит через импровизацию. Надо понимать себя, понимать свое тело. Танцы помогают просто понять себя. Многие комплексы, с которыми я не могла справиться — даже комплекс сцены, стоять перед множеством людей, - мне помог бороться с ним танец. Я бы советовала бы попробовать танец для решения многих психологических проблем.

Нюшу спросили про неудачи.

- Я не выделяю достижения и провалы. Есть рост. Он тернист. Жизни не бывает без провалов, но это всегда движение вперед. Были проступки, падения, когда мне было нелегко, тяжело. Главное делать выводы, учиться на ошибках, на них формируется личность.

Нюшу спросили про ее возможное участие в конкурсе «Евровидение».

- Я не давала свою кандидатуру на «Евровидение 2017», у меня не было таких возможностей. Было много разговоров, я отвечала на такие вопросы, но реальных событий по этому поводу не было. В моей жизни было достаточно много конкурсов в определенный период, они помогли мне заявить о себе, мне важно, чтобы мое творчество как автора было услышано. Но амбиций, чтобы я была на первых местах конкурсов, у меня нет. Мне важно, чтобы мои песни звучали, вот и все.

Нюшу спросили про попадание в черные списки на Украине.

- Мне стало известно об этом из интернета. И мне грустно. Я приезжаю и выступаю везде, где меня ждут.

В последнем сезоне телешоу «Голос. Дети» Нюша Шурочкина была в числе членов жюри.

- «Голос. Дети» - очень интересный проект в моей жизни, я даже пересматривала эфиры, смотрела, как на меня реагируют дети. Для меня реакция детей важна. На мои концерты приходит множество детишек, но вот так напрямую плотно общаться с ними не приходилось. Главная моя задача была объяснить детям, что этим конкурсом их жизнь не заканчивается, что нужно смотреть вперед. Не все хотят стать артистами, кто-то просто пришел попытать свои силы, кого-то родители отправили… Я всегда готова им помочь. Если мне предложат быть судьей в новом сезоне, я скорее всего соглашусь.

NEWSmuz.com спросил, как с именем Нюша (так в паспорте) певица будет ощущать себя в возрасте 50-60 лет.

- Пока я решила быть Нюшей, всем придется смириться, что я - Нюша. Если будет другой этап, мне ничего не мешает поменять его официально. Нюша — это форма имени Анна, и оно вполне органично. Новый альбом, который я хочу выпустить в этом году, будет иметь вторую часть альтер эго, где я хочу поделиться каким-то своим особенно сокровенным, и возможно, там у меня будет уже другое имя.

Нюшу спросили, смогла ли она бы общаться с теми, кто во всем подражает ей.

- Если бы познакомилась со своим двойником, я прежде всего дала бы совет полюбить себя и жить своей жизнью.

Наконец, певицу спросили, выйдет ли концерт «Девять жизней» в телеверсии.

- Выйдет ли «Девять жизней» в телеверсии — это вопрос, пока не знаю, она находится в обработке. И нужна она или не нужна — решим.

Гуру КЕН, Витебск

Фото - Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ