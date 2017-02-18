Очки Леннона проданы за $4,5 тыс

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель аукционного дома Ryedale Auctioneers Ангус Эшворт, организовавший торги. "Интерес к лоту был большой. Его обладателем стал частный коллекционер, который сделал покупку по телефону", - сказал Эшворт.



Джон Леннон

В 1970-х годах Джон Леннон, разговаривая по телефону в доме своего дяди в Лондоне, так сильно разозлился, что наступил на свои очки, после чего выбросил их. Но дяде одного из самых известных людей на планете, Чарли Леннону, стало жалко очки. Он вытащил их из мусорной корзины, починил, а саму историю тщательно записал от руки. "Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно выбрасыванию денег на ветер", - поясняет дядя свой поступок в письме, которое прилагалось к лоту.

С молотка ушли еще несколько лотов, связанных с Ленноном. Так, редкая литография, которую сделал музыкант, была продана за те же 3,5 тыс. фунтов. Однако самый ценный лот - кожаная куртка, принадлежавшая певцу - она оценивалась в 10 - 20 тыс. фунтов ($12,5 - $25 тыс.) - не нашла покупателя.