Олег Газманов споет про Крымский мост

Премьера состоится 13 сентября на международном фестивале «Новая волна» в Сочи.

«Будучи членом жюри конкурса, я обратил внимание на эту песню, очень простую и светлую, теплую, проникновенную. Было видно, что она написана и исполнена с душой. Конечно, с удовольствием принял предложение спеть ее на «Новой волне», - рассказал Олег Газманов.



Олег Газманов

Автор песни – Леонид Чернышев, водитель из Иваново. Слова и музыку написал за неделю: вдохновили воспоминания о поездке в Крым 30 лет назад. Тогда у Леонида появилась мечта – проехать через Керченский пролив по мосту и показать полуостров своим детям. В песне он рассказал про мечту, которая сбывается. Эта композиция заняла первое место в ходе голосования.

«Чувство глубокого восторга, просто дикого восторга не отпускает. Наверное, мы еще долго будем выходить из этого приятного шокового состояния. Еще не осознали свою победу на конкурсе, а уже новая, просто невероятная новость для нашей семьи – песню исполнит Олег Газманов. Не скрою, мы с детьми очень ждали, когда объявят звезду эстрады. Мы очень благодарны Олегу Михайловичу. С большим уважением относимся к его творчеству и с нетерпением ждем концерта», - рассказал Леонид Чернышев.