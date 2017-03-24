Олег Нестеров будет руководить экспедицией на «Крузенштерне»

«В мае мне предстоит идти на «Крузенштерне», последнем из 65 винджаммеров («выжимателей ветра»), которые были построены судоходной компанией «Лайеш» в начале ХХ-го века, - рассказывает Олег Нестеров. - Почему вдруг немцы решились на такое безумие – сразу не понять. Эра парусников давно прошла и на море уже вовсю царствовали «поглотители угля и солярки».



Олег Нестеров

Мне вспоминается крылатая фраза современных английских меломанов: я люблю слушать винил - это очень дорого и очень неудобно.

Кстати, отчасти как ответ англичанам, немцы и решились на этот экстравагантный шаг, после позорного Версальского мира пытаясь оспорить их первенство на трансатлантических перевозках. Но была причина и поважнее: все эти красавцы-парусники тайком возили селитру из Чили для бомб и снарядов будущей войны.

Эти самые «винджаммеры» были само совершенство, каждый из них носил название, начинающиеся на букву «П» (их называли «крылатыми П», в ту пору «Крузенштерн» назывался еще «Падуей».

Мне пока сложно представить его габариты: корпус - больше 100 метров в длину (футбольное поле), самая высокая мачта - 54 метра до ватерлинии (Пизанская башня), на борту 120 курсантов, 60 членов экипажа и еще 37 человек - участники нашей экспедиции. Говорят, когда распускаются белоснежные паруса (их почти 4 тыс. метров в квадрате) - совершенно теряется ощущение пространства и времени.

Для меня экспедиция на "Крузенштерне" - это возможность обретения свободы. Чем я последовательно и занимаюсь последние лет тридцать.

Спать в общем кубрике, учиться ориентироваться по звездам, ставить паруса, участвовать в общих авралах. И о другом не думать.

Я приглашаю вас вместе со мной на неделю забыть о “сухопутном себе” и побыть наедине с собой настоящим.

Важные детали: путешествие не предполагает никакой физической подготовки, верхней планки по возрасту нет, можно брать с собой детей от 13-ти.

И еще. Девушки идут в поход наравне с парнями.»

Стоимость и другая подробная информация об экспедиции находится по ссылке https://goo.gl/4RzDZm.