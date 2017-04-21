Олег Скрипка: Для говорящих по-русски нужно создать гетто!

Процитируем самые экспрессивные заявления рок-музыканта.



Олег Скрипка на российском фестивале «Нашествие»

«Представьте газон с очень непривлекательными цветами. Их периодически замучили в асфальт, а они почему-то росли. Теперь решают, стоит ли эти цветы поливать. Закон о квотах на русскоязычную музыку - это закон о полив цветов».

«Если мы заменим русскоязычное дерьмо в эфирах на украиноязычное дерьмо, ничего не изменится. Результат будет впечатляющим, когда мы сделаем слово "Украинский" синонимом слова "качественное".»

«В жизни есть такой очень интересный феномен: когда чего-то очень сильно хочешь, оно никак не приходит. Хочешь добиться девушки, из кожи лезешь, а она представляет из себя богиню. Потом думаешь "Да пошла она нафиг!" - и она начинает за тобой бегать. Я добивался того, чтобы украинская музыка была кому-то нужна, десять лет. За это время в моем кабинете собралась целая стена с CD украинской молодой музыки, которая никогда не появлялась на радио, о ней никто не знал - только я как специалист. Чуть больше полугода назад я это взял и просто выбросил. Понял, что это никому не нужно. Когда я разочаровался полностью, мне позвонили с просьбой: "Олег, а ты можешь нам дать молодой украинской музыки, нам нужно для эфиров?"»

«Очень много лет, веков украинский творческий продукт закапывался в землю. Именно поэтому, наверное, у нас такой хороший чернозем. В нем вся украинская культура».

«В моей стране грез, в идеальной стране, украинский - господствующая речь в обществе. Там радиостанциях крутят 100% украинской музыки, а не 25-35 нищебродских процентов. В моей стране грез государство работает в резонансе с ведущими культурными деятелями. Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас продолжается. В моей стране грез я даю столько концертов, сколько хочу - 5-7 в месяц, не более, но в хороших залах. Там я могу реализовать огромные проекты - начиная от фестивалей и продолжая моими выступлениями с различными оркестрами в хороших залах, в опере, например, во Дворце "Украина", аренду которого я сейчас не могу себе позволить».

«Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую - я общаюсь с лучшими украинском, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях».

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"».

«Наибольшие два зла в мире - это селфи и караоке. Говорю это как человек, который профессионально занимается музыкой и фотографией».

«Какого качества крутится музыка на рынках страны, такого уровня морали придерживаются правители этой страны. Не зря у нас шансон был культурной доктриной».

«Надо разделить два понятия - музыка популярна и хороша. То, что популярно, просто продуктом музыкального супермаркета, над которым поработали хорошие менеджеры. То хорошее - полезно для здоровья. Для того, чтобы попасть в телевизор сегодня, надо обладать инструментом маркетинга. Поэтому сейчас люди преимущественно ходят на концерты и смотрят по телевизору на поющих бизнесменов. Иногда случайно, но не обязательно бизнесмены поют хорошо».

«Большинство гениев и талантов в быту абсолютно беспомощны. Гений наших дней - Валентин Сильвестров. Это Шостакович нашего времени. Он живет в Киеве, но здесь его мало кто знает. Однако его слушает вся Европа, его произведения выкуплены на 5 лет вперед. Но билеты на самолет он купить не может, не может договориться с промоутером, не может создать страницу в фейсбуке. Поэтому не удивляйтесь, что без хорошего менеджера такой талант вы не увидите ни на сцене, ни в интернете».

«Мнение независимого журналиста очень важна. Серьезная музыкальная, культурная критика должна существовать. Когда-то давно Артемий Троицкий, прекрасный журналист первым открыл для советских людей ВВ. И его усилиями наш клип "Танцы" появился на ОРТ. Однажды нас прокрутили - и мы стали мегапопулярными. Поэтому я - за авторитетную влиятельную журналистику».

«Помните, я говорил, что выбросил целую коллекцию украинской музыки? Прежде чем это сделать, я ее оцифровал».