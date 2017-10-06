Ольга Серябкина выпустила клип «Пьяная»

"Миллионы людей отказываются от реального мира, существуя "опьянёнными" в виртуальном мире, даже не осознавая этого, - говорится в описании клипа. - Такую зависимость уже причислили к психическому заболеванию - асоциальности или хикикомори (как называют это явление в Японии). Люди отказываются от реальной жизни, стремятся к изоляции и уединению. Им становится неинтересен окружающий мир. Исключение составляют только - интернет, социальные сети и компьютерные игры.

Эта проблема сегодня достигает огромных масштабов, увлекая даже детей и подростков, поскольку они более уязвимы и уровень подростковой депрессии и суицидов резко возрос с 2011 года. Это также напрямую связано с телефонами и социальными сетями.

Виртуальная реальность становится "реальной" для миллионов людей сегодня. И как выглядит зависимость от интернета, вы можете увидеть в новом клипе MOLLY."

Режиссер клипа - Егор Павелко.